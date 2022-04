Gazzetta – Napoli, serve personalità e tenuta nervosa per il sogno scudetto

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del Napoli. Il quotidiano sportivo analizza le ultime partite giocate dal club azzurro soffermandosi in particolare sui dati della difesa. Questo quanto riportato:

“Sarà sulle ali del gioco e della tecnica che il Napoli proverà ad arrivare al sole, un sogno ancora possibile che il popolo napoletano sente di meritare. Non manca nulla, ma la difesa deve darsi una regolata. All’andata il Napoli impiegò 12 giornate per subire 7 reti. Stavolta le ha subite nelle ultime 5 partite, contro gli zero presi dal Milan e i 2 dall’Inter. E’ qui che si è aperta la forbice con la concorrenza. Tentenna perfino Koulibaly che è sempre stato il totem dell’invulnerabilità. Ma il problema, ripetiamo, è soprattutto quello della personalità e delle tenuta nervosa nei momenti chiave“.