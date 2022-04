Gazzetta – Lozano vorrebbe andar via, è attratto da nuove esperienze

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Hirving Lozano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante messicano vorrebbe cambiare aria la prossima stagione per poter vivere una nuova esperienza calcistica.

Durante la sessione estiva di mercato, non è da escludere il nome del giocatore dalla lista delle ipotetiche cessioni. Una decisione che il club partenopeo potrebbe prendere anche in relazione all’ingaggio: Lozano, infatti, guadagna 4,5 mln di euro a stagione, cifra che non rientrerebbe nella politica di riduzione dei contratti di ADL per l’annata successiva.

Da valutare, dunque, quale sarà il futuro del calciatore.