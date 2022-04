Foschi: “Il Napoli deve credere nello scudetto. Osimhen? Uno dei migliori acquisti. Vi spiego”

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, è stato intervistato dai microfoni di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Cosa manca al calcio italiano rispetto a quello estero? “Mancano i campioni che sono in altri Paesi, in Inghilterra e Spagna. Dopo la pandemia siamo in un momento particolare, con la vittoria dell’Europeo c’era positività, poi ci siamo scollati con il mancato accesso al Mondiale. Non è più il calcio degli anni 70-80, i Presidenti non sono più passionali, non italiani, ma stranieri. Si fa solo business

Su Napoli-Roma e lo Scudetto: Con la Fiorentina ha avuto una battuta d’arresto come le prime in classifica. Il Napoli ci crede ancora, ha ancora la possibilità di aggiudicarsi il campionato, si lavorerà sulla sconfitta con professionalità. Ha un collettivo per crederci fino in fondo, può farcela ma come anche Inter e Milan. E’ tutto da giocare il campionato, credo ci credi ancora anche più di prima



E’ un campionato mediocre. E’ più bello rispetto a quattro anni fa quando la Juve era prima a venti punti dalla seconda. Ora è bello da vedersi, ma è livellato dal basso verso l’alto. La Salernitana stava per vincere a Roma, è abbastanza livellato, non pensavamo fosse così. Ci sono delle battute d’arresto che ti lasciano l’amaro in bocca, gli organici sono importanti ma non completi

Su Osimhen: E’ un grande giocatore, si sapeva quando era arrivato, è uno dei migliori in quel ruolo in Italia. Ha margini di miglioramento, è stato un grande acquisto. Credo molto in lui, è uno dei pochi che fa la differenza. Se il Napoli raggiungesse l’obiettivo principale, il merito sarebbe gran parte suo“.