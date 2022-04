Champions League, ecco le formazioni di questa sera

Scendono in campo per la Champions League Atletico Madrid-Manchester City e Liverpool-Benfica, valide per i quarti di ritorno. Le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid (3-5-2) – Oblak; Savic, Felipe, Reinildo: Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar, Renan Lodi; Griezmann, João Félix. A disp – Lecomte, De Paul, Suarez, Correa, Wass, Cunha, Carrasco, Hermoso, Vrsaljko, Serrano. All: Simeone.

Manchester City (4-3-3) – Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. A disp – Steffen, Carson, Dias, Aké, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Edozie, McAtee, Lavia. All: Guardiola.

Liverpool(4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Matip, Tsimikas; Milner, Henderson, Keita; Diogo Jota, Firmino, Luis Diaz

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Nunez