CdS – Ferrara: “Juve fuori dalla corsa scudetto? Per vincere dovrebbe fare un miracolo”

Oggi Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ferrara ha espresso la propria opinione riguardo alla presunta esclusione della Juventus di Massimiliano Allegri dalla corsa scudetto di quest’anno. Ecco le sue parole:

“Corsa scudetto a tre e non a quattro? La Juventus deve fare qualcosa che possa somigliare a un miracolo, perché dovrebbe rimontare su Inter, Napoli e Milan. Una può scivolare, ci sta pure che se ne blocchi un’altra, ma una forma di auto-distruzione di massa mi sembra fuori dalla logica. Il ritardo accumulato in partenza, quando le altre infilavano vittorie, è diventato incolmabile: eppure, pensiamoci, avesse battuto l’Inter… Ma l’ha persa e non ha troppo senso soffermarsi su un’analisi che sarebbe solo retorica. Infatti, Allegri non lo fa: guarda avanti, con la consapevolezza di chi sa che ormai deve blindare la qualificazione in Champions”.