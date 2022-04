CdS – Bari, si fanno avanti possibili acquirenti del club dei De Laurentiis

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla possibile cessione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis. Stando a quanto riportato dal quotidiano ci sarebbero degli acquirenti per il club pugliese. Questo quanto scritto:

“A rafforzare l’ottimismo ci sarebbe l’intervento dei fratelli Pasquale e Mino Casillo, futuri probabili acquirenti della società biancorossa, che avrebbero sottoscritto un accordo biennale che va oltre la sponsorizzazione. Inizia un matrimonio felice, non c’è bisogno di guardare la fine. Non serve fretta, bisogna costruire basi solide: una piazza come Bari merita di tornare in Serie A e non lasciarla più – ha dichiarato Pasquale Casillo“.