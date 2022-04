Campania, l’appello di De Luca: “Siate prudenti a Pasqua”

Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha voluto ancora una volta invitare i cittadini del territorio ad un rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19. Come si comprende dalle sue parole non si prevede di abbassare la guardia:

“Sono molto preoccupato per la situazione pandemica ma spero che prosegua l’uso di mascherine, ancora obbligatorie. Abbiamo ancora un numero elevatissimo di positivi, continuate a proteggervi. Fondamentale il calo dei ricoveri soprattutto in terapia intensiva, il mio appello però si rivolge principalmente ai giovani. Vi chiedo questo piccolo sacrificio per il bene di tutti”.