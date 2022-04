Spalletti: “Nel club siamo numerosi ed ognuno ha i suoi meriti”

Luciano Spalletti sta tenendo una lezione agli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’Aula Rossa “Carlo Ciliberto” di Monte Sant’Angelo. A due passi dallo stadio Maradona. L’appuntamento, nel corso del quale i partecipanti potranno rivolgono all’allenatore del Napoli una serie di domande. Queste le parole del tecnico:

“Voglio un calcio in cui si va per meriti, tutto qui. Ho 7 collaboratori, compreso uno che ho preso dal Napoli (Peppe Santoro), una persona con grande umanità: abbiamo un bel rapporto. È colui che porta gli uffici in campo, e l’area di rigore dentro gli uffici: proprio per questo ha la fiducia di tutti. Io mi fido dei miei collaboratori, e spero sempre che loro mi prendano il posto, soprattutto se sono bravi. Noi abbiamo due squadre, quella che va in campo e quella dietro le quinte, che è molto più importante di chi va in campo. Tutti sono fondamentali, da chi ci alza la sbarra al campo la mattina fino a chi ci lava le maglie, che noi diamo loro sporche. A loro, per questo, va data una grande considerazione”.