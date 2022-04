Serie A, i verdetti del Giudice Sportivo: tre calciatori squalificati e tre società multate

Il Giudice Sportivo di Serie A, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha emesso ufficialmente i verdetti.

Sono stati fermati, per una giornata, tre calciatori: Ampadu del Venezia, Muldur del Sassuolo e Zurkowski dell’Empoli. Multate anche tre società: la Juventus (per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, esposto per breve tempo uno striscione accompagnato da cori offensivi nei confronti delle istituzioni internazionali del calcio), l’Udinese (per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato quattro bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e il Venezia (per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b).