Pasquale Bruno: “L’unico giocatore vero nel Napoli è Osimhen”

Pasquale Bruno durante la trasmissione Tika Taka, è intervenuto in merito alla sconfitta del Napoli contro lo Fiorentina:

“Il Milan di Sacchi o l’Inter di Trapattoni, avevano 5-7 giocatori di valore. Grandi campioni, dei leader. Non un solo leader. Il Napoli ha un solo giocatore vero: Victor Osimhen“.

L’ex calciatore di Torino e Fiorentina, chiamato “o’animale” dai tifosi, non ha risparmiato nessuno e ha messo nel mirino anche Lorenzo Insigne: “Gli altri, nessuno. Koulibaly non è un leader: è un grande difensore, ma non ha il carattere. Troppo buono, non si incazza mai. Invece Osimhen, ieri ha buttato la maschera (durante la sfida contro la Fiorentina, ndr.) e con la frattura che ha avuto dimostra ai suoi compagni come si gioca a certi livelli se vuoi vincere. Non come quella specie di calciatore che è andato in Canada. Grazie a Dio”.