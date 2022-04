GdS – Poche chance di rivedere Di Lorenzo contro la Roma! Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rientro dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano ci sarebbero poche speranze di vederlo in campo con la Roma. Infatti l’esterno basso starebbe lavorando duramente sulla tabella di recupero assegnatagli dopo l’infortunio al ginocchio, ma non sarà in grado di prendere parte alla sfida di lunedì. I risultati dei giorni scorsi avevano lasciato immaginare un rientro anticipato rispetto alle previsioni. Al momento pare che la tabella stilata dopo la partita dell’Udinese venga confermata. Il rientro di Di Lorenzo dunque sarebbe fissato per il 24 aprile, giusto in tempo per la partita contro l’ Empoli.