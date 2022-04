De Maggio: “Ecco chi ha fatto il nome di Mertens per la prossima stagione”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli ha svelato un retroscena di mercato che riguarda Mertens:

“Devo svelarvi un retroscena caldissimo di mercato. Ho saputo che giovedì scorso, c’è stata una riunione di mercato in casa Lazio e Maurizio Sarri avrebbe fatto il nome di un calciatore del Napoli a Igli Tare e al presidente Claudio Lotito. La Lazio a fine stagione potrebbe cedere Milinkovic Savic, quindi avranno soldi freschi da investire in sede di calciomercato”.

Inoltre, De Maggio, ha aggiunto: “L’ex allenatore del Napoli ha fatto il nome di Dries Mertens al patron biancoceleste e sta cercando di convincerlo a mettere sotto contratto il belga che va a scadenza con il Napoli. A dire il vero io spero che Dries resti ancora a Palazzo Donn’Anna, d’altronde adesso c’è il bambino, il piccolo Ciruzzo. Un motivo in più per firmare con la società partenopea. Staremo a vedere cosa accadrà. Ma so per certo che il tecnico di Figline farebbe carte false per averlo”.