Cremonini: “Emozionato nell’indossare la maglia di Maradona, tifoseria azzurra molto passionale”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il cantante Cesare Cremonini che si trova a Napoli per un progetto per ridare colore e speranza alle periferie delle grandi città. Queste le sue parole:

“Quella maglia di Maradona una gioia per me indossarla, la terrò tutta la vita, tutti abbiamo amato quel Napoli di Diego. Se dovesse vincere il Napoli lo Scudetto l’immagine della festa in città sarebbe uno spot per tutto il mondo, è una delle tifoserie più calorose e riconosciute al mondo. Lo scudetto del Napoli darebbe al calcio italiano quel segno di passione che solo a Napoli si può trovare”.