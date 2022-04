Collovati: “Per me la favorita per lo scudetto è il Milan”

Fulvio Collovati, sulle note de ‘Il Mattino’ ha lasciato delle parole in merito alla situazione scudetto:

“Perché il Milan può vincere lo scudetto? Perché ha la qualità per farlo. Ma serve ancora un piccolo sforzo, anzi un grande contributo di un singolo. Ovvero? Deve recuperare Ibra”.

“Solo così – ha aggiunto – può davvero ambire al titolo. In questo campionato Zlatan non ha inciso. Praticamente non c’è mai stato. E in questo finale deve essere lui a dare lo spunto decisivo. La zampata del campione. Alla squadra di Pioli sono mancati e stanno mancando lui e Rebic”.

“Per risolvere il problema dei gol? Assolutamente sì. Leao va a corrente alternata, e Giroud ha pochi rifornimenti. In questo momento fanno fatica a segnare. I numeri parlano chiaro. Il Milan ha fatto 4 reti nelle ultime 6 partite e di questi solo 2 con gli attaccanti”.