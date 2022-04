CdS – Napoli, non solo Kvaratskhelia e Olivera: si pensa anche ai rinnovi di tre calciatori

Come riporta il Corriere dello Sport, l’occhio del Napoli non è solo all’esterno: dopo aver chiuso per Kvaratskhelia e Olivera, si pensa ai rinnovi di tre azzurri.

Infatti, Giuntoli e la società sarebbero pronti a intavolare le trattative per i rinnovi di Juan Jesus, Rrahmani e Meret. Per il difensore ex Roma e Inter, la trattativa non dovrebbe presentare problemi: da entrambe le parti si vuole continuare insieme, dopo la grande stagione del brasiliano. Altri discorsi sono sul tavolo, ma ancora da decifrare: quelli per Ospina e Mertens.