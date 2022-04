Cassano: “L’Inter adesso viaggia ad una velocità diversa. Fallimento Juventus”

Antonio Cassano, ospite alle Bobo tv, ha parlato delle varie situazioni di Inter, Milan e Juventus; ecco quanto detto:

“Ora che le altre stanno rallentando, si è rimessa in pista. A Torino potevano perdere. E non sono ancora primi, devono vincere a Bologna. Contro il Verona hanno fatto una grande partita e ora comandano il proprio destino anche, ripeto, per colpa delle altre. Escludendo la Champions e la Salernitana, nelle altre partite ha giocato malissimo negli ultimi due mesi fino a sabato. L’Inter ora viaggia a una velocità diversa perché ha certi tipi di giocatori, per la Juventus è un fallimento”.

Poi ha toccato il Milan: “Ho visto una squadra senza idee, senza gioco, senza qualità. Ieri ha giocato molto meglio il Torino, i tre rossoneri dietro la punta sono stati inguardabili e ha funzionato solo la difesa. Si sente tanto la mancanza di Ibra, Giroud non è la stessa cosa. Contro Inter e Napoli ha fatto quei gol neanche lui sa come, non ha mai fatto una buona partita in questa stagione. Per me non è un grande calciatore, anche se molti lo esaltano. Brahim Diaz poi è osceno, mentre Leao non è più quello di un mese fa. Kessié ultimamente timbra solo il cartellino. Il Milan, però, sta facendo qualcosa di unico, perché è ancora lì a lottare per lo Scudetto”.

Infine ha parlato ancora di Massimiliano Allegri: “Il genio della lampada ha mandato via Kulusevski e Bentancur, che al Tottenham sono quarti in classifica. Stanno facendo entrambi benissimo, Dejan è clamoroso fra giocate, assist e gol. Conte poi riesce a spremere i suoi giocatori facendoli rendere al massimo. L’ha sempre fatto, l’anno scorso all’Inter e oggi agli Spurs”.