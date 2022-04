Caressa: “Napoli? Non mi aspettavo la sconfitta, c’è un problema psicologico”

Fabio Caressa ha parlato, sul suo canale YouTube, dell’ultima giornata di Serie A facendo anche il punto sulla sconfitta del Napoli.

“Napoli? Francamente non mi aspettavo la sconfitta contro la Fiorentina. La Viola ha giocato bene, ma il Napoli pensavo avesse un equilibrio. Altra sconfitta in casa, forse il nome di Maradona pesa un po’. Spalletti disse che lo stadio pieno doveva essere il mantello da supereroe, ma per adesso è diventata kryptonite. C’è un problema psicologico, tanti giocatori non giocano bene sotto pressione”.