Alciato: “Napoli sprecone, il Milan ha un problema in attacco”

Alessandro Alciato, giornalista di Amazon Prime, ha rilasciato alcune dichiarazione su TMW; ecco quanto evidenziato:

“Chi sta vincendo, in Serie A? Sta vincendo… il tifoso che può vivere finalmente un campionato aperto fino alla fine. Il Milan e il problema attacco? Sì, ma non criticherei la società, anche pensando a dove era un paio di anni fa quando si parlava di sostituire Pioli con Rangnik e anche Maldini perché non era compatibile con il tedesco. Se è lassù è un punto di forza assoluto di Maldini, Pioli e Massara”.

“Il Napoli ha mancato l’occasione domenica, ma la Fiorentina sa giocare a calcio e divertire. Italiano si sapeva che era bravo ma forse non ci si aspettava a questi livelli. C’è la sua mano nella Fiorentina. Anche la società ha gestito bene la cessione di Vlahovic, incassando a gennaio una bella cifra evitando il rischio di perderlo a zero. E poi c’è il Viola Park che ho visitato con Infantino e che sarà un gioiello, in Europa ce lo hanno in pochi così”.