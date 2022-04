TuttoSport: “Per il Napoli giocare in casa non è un vantaggio”

Dopo l’ennesima e deludente sconfitta casalinga del Napoli, i partenopei sono attesi da un’altra sfida impegnativa tra le mura amiche. In vista della prossima partita contro la Roma, nell’edizione odierna TuttoSport si chiede se giocare al Maradona porti benefici al Napoli.

Di seguito la riflessione del giornale: “Ma può essere un vantaggio per gli azzurri giocarsi lo scudetto tra le mura amiche? Apparentemente no. Quella di ieri è la quinta sconfitta casalinga subita in campionato, alla quale vanno aggiunti 3 ko nelle varie Coppe per un totale di 8 battute d’arresto allo stadio Maradona: un po’ troppi per non credere che il Napoli avverta una insolita soggezione quando deve giocare in casa.”