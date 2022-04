SSC NAPOLI – Bianchini: “Il brand cresce con Socios e Amazon”

Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver facilitato l’integrazione fra due dei nostri partner più importanti. Il Napoli ha creduto sin dal primo momento nell’importanza strategica della partnership commerciale con Amazon tramite la costruzione del Brand Store SSC Napoli, il nostro rapporto è cresciuto ancora di più durante la stagione in corso attraverso la brandizzazione della manica delle nostre maglie gara in tutte le competizioni domestiche e internazionali. Dall’altra parte Socios è per noi un player fondamentale in un percorso di ingaggio sempre più innovativo con i nostri Fan attraverso l’utilizzo dei token. Questo accordo a tre si inserisce perfettamente nella nostra strategia di internazionalizzazione del brand attraverso l’inserimento nel nostro network di sponsor dei brand più noti al mondo“.