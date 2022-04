Sconcerti distrugge i sogni del Napoli: “Non si vince così, parlano i numeri”

Con la partita di ieri contro la Fiorentina, il Napoli ha subito la sesta sconfitta in questa stagione di Serie A. Se da un lato la stagione si sta rivelando positiva rispetto alle precedenti, allo stesso tempo i partenopei stanno buttando un’enorme occasione per vincere lo Scudetto. Era infatti dagli anni di Sarri che il Napoli non si trovava a battagliare per il titolo fino alle ultime giornate di campionato. In un editoriale sulla lotta per il titolo pubblicato sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato anche di questo.

Di seguito le sue parole sulla lotta per il primato: “Sembra che nessuna delle prime fa davvero la differenza per dire parole giuste e farsi ascoltare. Nel giorno per giorno, oggi il Milan restituisce il favore del pronostico all’Inter, portatrice anche di un calendario migliore. Cento anni di statistiche dicono che il Napoli ha perso troppe partite per stare dentro i numeri giusti, non si vince con sei sconfitte, ma anche i numeri non sanno tutta la verità. C’è stata una crescita della borghesia del campionato, Torino e Fiorentina toccano profondamente la classifica”.