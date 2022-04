Pedullà: “Il Milan non approfitta del Napoli, L’Inter adesso sorride”

Alfredo Pedullà, ha analizzato sul sito ufficiale la situazione scudetto che cambia di giornata in giornata; ecco quanto detto:

“nuova frenata del Milan, che dopo il pari col Bologna pareggia in casa del Torino, per la seconda volta senza segnare. I rossoneri non hanno approfittato dello scivolone del Napoli, che ha perso a sorpresa al ‘Maradona’ contro un’ottima Fiorentina. A sorridere è l’Inter, che battendo sabato il Verona, ha così recuperato punti su entrambe e adesso ha, nuovamente, il destino nelle proprie mani. Con una gara da recuperare (il 27 a Bologna) Lautaro e soci sarebbero potenzialmente davanti. Vediamo i calendari a confronto delle tre squadre impegnate nella corsa scudetto”.