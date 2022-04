Padovan: “Napoli senza carattere, schiacciato dalle consapevolezze”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato durante la trasmissione Radio Goal, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle difficoltà del club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “Perché il Napoli è caduto con la Fiorentina? Forse perché il carattere non ce l’ha, ho il sospetto che la squadra venga schiacciata dalle consapevolezze, quando è vicina alla consapevolezza del grande salto frena irrimediabilmente. Non si può nemmeno dire che mancasse Osimhen. Ieri c’era il mondo intero che tifava Napoli. C’era uno stadio pieno, c’erano davvero tutte le condizioni per fare bene. Diciamo pure che la partita s’è messa male, ma col pari di Mertens c’era chiaramente la possibiltià di rovesciarla. Io comunque continuo a credere nel Napoli, ma ora è difficile fare previsioni. Bisogna crederci, crederci, crederci sempre. Il calendario non conta più niente“.