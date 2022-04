Moratti a Radio Rai: “Il Napoli è l’avversario più serio per l’Inter”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto.

Quest’ultimo è stato intervistato a Radio Rai ed ha parlato anche il Napoli: “Ieri la Fiorentina ha giocato molto bene, il Napoli ultimamente stava esprimendo un bel calcio. Nonostante questo continuo a pensare che gli azzurri siano i rivali più seri per sfidare l’Inter fino alla fine nella lotta al titolo”. Moratti crede ancora nel valore del Napoli, nonostante le due lunghezze dal Milan e considera dunque i partenopei ancora in grado di dire la propria fino alla fine con un Inter che appare favorita per calendario e forma fisica da qui all’ultima giornata di campionato.