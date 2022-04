Mancini: “Mondiale? Staremo male fino a dicembre, ma cammino a testa alta. Dobbiamo programmare il futuro”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato, a SportMediaset, del momento che gli azzurri stanno vivendo e del futuro che li aspetta.

“Sono felice per quello che ho fatto. Naturalmente mi dispiace per la mancata qualificazione al Mondiale, ma posso comunque camminare a testa alta. Abbiamo avuto un po’ di situazioni difficili e per questo non siamo riusciti a vincere. I ragazzi sono stati sempre fantastici, non ho nulla da riproverare. Non abbiamo perso per 37 gare consecutive e abbiamo vinto l’Europeo. Staremo male fino a dicembre prossimo per il Mondiale, ma poi dobbiamo iniziare a programmare il futuro. Lo sport è fatto di vittorie e sconfitte”.