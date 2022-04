Gli applausi del Maradona per Josè Callejon, al suo ingresso in campo da ex. Perché le sue 349 presenze e gli 82 gol in azzurro resteranno per sempre. L’ ala spagnola ha risposto applaudendo a sua volta. A fine gara è andato a consolare i suoi ex compagni per la sconfitta.



«Gli vogliamo tutti bene», ha detto Koulibaly.