La Gazzetta dello Sport parla della situazione portieri in casa Napoli, con il futuro di Ospina e di Meret che è ancora un’incognita.

Infatti, per la prossima stagione, il Napoli deve contenere i costi degli ingaggi e, tra i calciatori che percepiscono di più c’è proprio il portiere ex Arsenal. Il colombiano farà sconti, per firmare oltre il 2022? Spalletti lo vede bene, ma potrebbe non bastare. Intanto, scalpita Meret, che è in scadenza 2023.