Gazzetta – De Laurentiis potrebbe far partire Osimhen, ma ad una condizione

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è parlato anche del futuro di Victor Osimhen. Nella prossima sessione di calciomercato, assisteremo a numerose trattative per quanto riguarda gli attaccanti. Dopo i nomi più pregiati di Mbappè e Haaland, il più importante è quello del nigeriano. Infatti nelle due stagioni al Napoli, l’azzurro ha convinto grazie alle sue grandi prestazioni, nonostante le molte assenze per infortuni e covid. Il giocatore ha molte pretendenti, ma De Laurentiis non vuole lasciarlo partire facilmente.

Ecco le parole del quotidiano: “Le lusinghe per Osimhen sono il faro di un mercato che si prospetta scoppiettante. In particolare la Premier League ha messo gli occhi sul nigeriano, considerandolo l’alternativa più importante ai rinomati Mbappé e Haaland: De Laurentiis se lo tiene stretto e semmai pensa di sacrificarlo a cifre superiori ai 100 milioni di euro. È evidente, dunque, che tutte le mosse ruotano attorno al futuro del centravanti, arrivato dal Lilla due estati fa”.