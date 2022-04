Galeone: “Oggi è difficile affrontare alcune squadre, vi spiego perché”

L’allenatore Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione Radio Goal. Il tecnico si è soffermato sulle difficoltà che stanno affrontando le squadre in lotta per il titolo contro le squadre di metà classifica.

Di seguito le parole dell’allenatore: “Inter, Juve, Milan e Napoli sono le squadre più forti del campionato. Ma oggi le differenze si notano meno perché ci sono delle squadre che, a differenza di ieri, hanno trovato il proprio assetto. Sono più difficili da affrontare perché hanno una propria identità. Penso al Sassuolo, alla Fiorentina e in parte al Bologna. Sono squadre che ormai hanno incrementato tanto il proprio tsasso tecnico e sono difficili da affrontare. Il Napoli ha sempre reagito bene alle batoste. A mio avviso la più forte è l’Inter. Sono loro i favoriti e lo erano anche se avessero perso a Torino, il Napoli non ha esperienza per lottare per il vertice. Fatica anche per l’assenza del terzino destro (parla di Di Lorenzo, ndr) che è una bella bestia. Ma comunque non puoi supporre che anche giocando contro la Fiorentina in casa prendi tre gol. Se ne segni due mal che vada la devi almeno pareggiare”.