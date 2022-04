Criscitiello: “Il Napoli sta buttando via lo Scudetto. Vi spiego perché”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Napoli vede ridimensionarsi le possibilità di vincere lo Scudetto. In una corsa a 3 in cui ogni passo falso viene pagato caro, l’ennesima sconfitta stagionale per i partenopei rischia di spegnere l’entusiasmo. In molti attribuiscono la colpa di questa prestazione a una mancanza di carattere e si chiedono il motivo di questo problema. A rispondere a questo interrogativo, ci pensa Michele Criscitiello con il suo editoriale a Tuttomercatoweb.

Ecco le sue parole: “Il problema del Napoli è sempre lo stesso: si avvicina alla meta e torna indietro. Buttare così lo scudetto fa male. Perdere in casa con la Fiorentina, ottima squadra con un grande allenatore, brucia. Queste partite il Napoli le deve vincere. Senza se e senza ma. Lo scudetto si vince con i fatti e non con le parole. Un’opportunità del genere ti capita ogni 10-15-20 anni. Al Napoli era accaduta con Sarri e adesso con Spalletti. Un peccato. I singoli che ha il Napoli non ce li hanno a Milano e a Roma. Se è un problema mentale lo capiamo ma lo scudetto non va ai più forti va sempre ai più completi, con le gambe e con la testa. Non puoi perdere così tanti punti in casa, a Napoli poi, se vuoi vincere lo scudetto. Lo sta buttando il Napoli ed è un vero peccato vedere questo spreco.“