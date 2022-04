Bargiggia: “Cambiaso è apprezzato da Giuntoli. Lo stesso vale per Broja”

Paolo Bargiggia, ha rilasciato delle dichiarazioni su 1 Football Club, parlando principalmente degli interessi di mercato del Napoli:

“Voci sul Napoli ed Andrea Cambiaso? Il talento del Genoa agisce meglio da esterno di una difesa a cinque che a quattro. Ha avuto un problema al ginocchio ed ha perso l’inerzia di inizio stagione. Tra le prime ad interessarsi a lui c’è stata la Juve, poi raffreddatasi. Il Napoli lo apprezza, ma non credo che lo prenderà, perché non gioca a cinque e, soprattutto, da quella parte sta perfezionando l’operazione Olivera: se non salterà, non prenderà entrambi. Di certo, Cambiaso è apprezzato da Giuntoli. Questo è tutto”.

Bargiggia ha poi aggiunto: “Armando Broja? Al Napoli piace, è un attaccante di oltre un metro e novanta, di proprietà del Chelsea, ma realisticamente è un’operazione che non proveranno ad impostare, perché il ragazzo viaggia su cifre importanti e non viene valutato come sostituto ideale di Osimhen in caso di cessione, pur essendo seguito. Non c’è trattativa, in questo momento. Broja è considerato molto forte e capace di fare sia la prima sia la seconda punta, ma non si è andati oltre. La verità è che è tutto molto prematuro”, ha concluso il giornalista.