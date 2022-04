Adani: “La sconfitta del Napoli fa male, frena la conquista al primato”

Lele Adani, ex giocatore e attuale opinionista della RAI, durante la trasmissione ’90° Minuto’; ha fatto un analisi dell’attuale situazione del vertice:

“L’Inter ha vinto bene in casa, ha trovato la vittoria ma soprattutto ha ritrovato il gioco. La vittoria contro la Juventus ha dato entusiasmo, inoltre Inzaghi ha avuto la possibilità di ritrovare alcuni giocatori. Penso ad esempio a Brozovic, da quando è rientrato due partite e due vittorie. Poi ha ritrovato geometrie, ritmo, un primo tempo così l’aveva fatto solo nel derby che poi ha perso”. Inter si ricandida prepotentemente per il titolo, in questo finale di stagione che si preannuncia ricco di possibili emozioni”.

“Il Napoli? Ennesimo appuntamento fallito nel momento cruciale, la Fiorentina ha fatto un’ottima partita. Gli azzurri hanno perso cinque partite in casa, quando devono fare un salto di qualità non lo fanno. È una sconfitta che fa molto male e che frena bruscamente la rincorsa al primo posto”.