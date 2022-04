Accardi: “Mertens e Ospina sono da rinnovare? Loro hanno bisogno del Napoli come il Napoli di loro

Beppe Accardi a Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Per me quest’annata è anche più difficile di quella dell’anno scorso. Ci sono tanti problemi legati a tante cose ma fino alla fine del campionato non si saprà chi vincerà il titolo. Juventus di nuovo in gioco? Mi sembra difficile. La Fiorentina rompe un po’ le scatole, giocare contro di loro non è facile per nessuno. Ieri hanno fatto la partita perfetta, il Napoli non è stato perfetto nelle situazioni. Ma il Napoli ha tutto il diritto di poter vincere questo campionato.

Mertens e Ospina sono da rinnovare? Sta succedendo una cosa strana in generale, le società stanno facendo scelte molto forti e responsabili dal punto di vista economico. La Juventus è disposta a perdere uno come Dybala. Bisogna vedere la differenza tra quanto vogliono loro e quanto chiede la società. Sicuramente sono importanti in campo e nello spogliatoio, il buonsenso deve trovare una logica e una via d’incontro. Loro hanno bisogno del Napoli come il Napoli di loro“.