TuttoSport: “Spalletti scioglie le briglie al suo Napoli tanto simile ad un destriero di razza”

Spalletti ha caricato tantissimo il suo Napoli in questo finale di stagione.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport stamane: “Spalletti scioglie le briglie al suo Napoli tanto simile ad un destriero di razza e tornato a battersi per il primo posto, nonostante il percorso sterrato che a dicembre gli aveva fatto perdere contatto con le prime posizioni.Il pensiero di Spalletti è un premio Oscar per attori non protagonisti, riservato ai vari Demme, Mertens, Zanoli e Juan Jesus che per due mesi non ha fatto sentire la mancanza di Koulibaly e oggi potrebbe essere confermato nuovamente titolare proprio al fianco del K2”. Spalletti elogia i suoi e li fa sentire importanti.