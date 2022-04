Serie A, finisce 0-0 tra Torino e Milan. Poche occasioni e zero intensità

Il posticipo di Serie A della domenica tra Torino e Milan termina 0-0. I rossoneri mantengono il primo posto in classifica, ma questo pareggio di certo non favorisce la squadra milanese per la corsa allo scudetto.

L’Inter si porta al secondo posto con una partita in più da giocare. Il Napoli torna al terzo posto e il risultati di questa sera lascerà ancora più rammarico.

Un Milan spento e sottotono non crea le giuste occasioni per trovare il gol. Il Torino non crea il giusto ritmo, ma ciò nonostante si impone sul Milan riuscendo a portare a casa un punto.