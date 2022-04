Novellino: “Juan Jesus? Altro che bollito, è straordinario!”

Walter Novellino, allenatore della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Febbre a 90 sul Napoli e i suoi condottieri:

“Lobotka? Quando lo si è preso due anni fa non si era inserito molto bene, ora sta dimostrando tutto il suo valore, giocatore fortissimo. Fa il corto e lungo facilmente, riempie il gioco, Spalletti l’ha valorizzato al meglio. A dire il vero Luciano l’ha fatto anche con Osimhen, partito un po’ in sordina, con Elmas, ma direi un po’ con tutto il Napoli. I giocatori azzurri credono nel loro tecnico, prendete Juan Jesus: è un calciatore straordinario ed una persona perbene, lo conosco molto bene. Si fa in fretta a dire bollito, non è corretto dirlo, il brasiliano gioca centrale, esterno, e lo fa sempre al massimo, con Spalletti è tornato ad essere un signor giocatore”.