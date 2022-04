Gazzetta – Zanoli verso l’assoluta riconferma: prima al Maradona per lui

Alessandro Zanoli verso l’assoluta riconferma anche contro la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il talento approdato da quest’anno in prima squadra e sostenuto da mister Spalletti durante il ritiro prestagionale, avrà una sua seconda occasione anche oggi al Maradona: “Alessandro Zanoli da Carpi, classe 2000, oggi gioca la prima da titolare in casa e troverà uno stadio pieno come non lo ha mai visto in questa sua prima stagione tutta in Serie A. Ma c’ è da pensare che dopo l’ottimo battesimo nell’ undici base a Bergamo, tutto diventi meno complicato. E dire che sostituire il miglior terzino destro del campionato italiano – Giovanni Di Lorenzo, campione d’ Europa – non è semplice per nessuno”. Zanoli è pronto a riproporsi dall’inizio con la stessa verve che l’ha visto dominare al Gewiss Stadium.