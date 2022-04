Gazzetta – Lobotka e Fabiàn tra i primi in Serie A per una statistica

Lobotka e Fabiàn Ruiz sono primi in Serie A per una statistica.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i due azzurri sarebbero in cima alla lista per media di passaggi precisi. Ecco il focus della rosea: “C’è un dato che dà la dimensione della qualità che il Napoli riesce a esprimere in mezzo al campo. In media un centrocampista di serie A effettua circa l’ 83 per cento di passaggi precisi. Ebbene Zielinski viaggia quasi all’ 85 percento, con Lobotka e Fabian addirittura sopra il 90”. Con tre maghi del pallone, come questi appena citati, il Napoli ha ritrovato il suo fulcro di gioco nei piedi dello slovacco Lobotka che è stata una vera e propria rivelazione per la stagione corrente. Difficilmente ci si poteva aspettare un rendimento del genere, dopo la deludente stagione sotto la gestione Gattuso e la forma fisica alquanto discutibile. Adesso Stanislav è rinato e questa è stata una grandissima sorpresa.