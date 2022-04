Antognoni: “Scudetto? Il pubblico sarà decisivo”

Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” sul momento del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina:

“Prende pochi gol, a centrocampo è molto forte, è davanti ha giocatori di qualità, non solo Osimhen ma anche Insigne. Mi ha sorpreso Lobotka che già avevo visto al Celta ma mi ha colpito positivamente. Zielinski e Fabian Ruiz già si conoscevano. Spalletti ti dà qualcosa in più, ti dà passione, esperienza e fa giocare tutti. Scudetto? Possibile, perché ha una rosa importante, motivazioni e un pubblico che sostiene. Tutti i tifosi spingono la loro squadra, però a Napoli in modo particolare. Se però guardo il calendario, l’Inter è favorita, poi Napoli e Milan alla pari”.