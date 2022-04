Spalletti sullo stadio: “C’è differenza tra casa e trasferta, vi spiego perché”

Nella conferenza stampa di oggi, Luciano Spalletti si è soffermato sulle difficoltà che ha riscontrato la sua squadra nelle partite casalinghe. Il tecnico ha inoltre analizzato i motivi per cui il Napoli ha perso punti importanti nella rincorsa allo Scudetto.

Di seguito le parole dell’allenatore del Napoli: “L’idea di calcio che noi vorremmo sviluppare abbiamo tentato di farla sempre. Le difficoltà sono di più quando vai in trasferta, dunque aver vinto quelle partite in trasferta ha più valore di quelle perse in casa. Se si va a rivedere siamo riusciti a perdere match senza subire un solo tiro in porta. Noi abbiamo avuto la volontà di ripeterci ogni volta escludendo il risultato precedente. L’ultima partita in casa abbiamo giocato benissimo. Il fatto dello stadio pieno era il pezzetto che ci mancava. Se dentro la gara avremo momenti di difficoltà basterà guardarci intorno e diventerà tutto facile sulla risposta da avere“