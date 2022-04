Serie A – L’Inter batte il Verona e aggancia momentaneamente il Napoli

L’Inter esce vincitrice dalla sfida delle ore 18 contro il Verona, valida per la 32esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno la meglio per 2-0 grazie a due reti messe a segno da Barella e Dzeko nel primo tempo, con i gialloblu che non riescono nemmeno ad abbozzare un tentativo di rimonta, troppo poco quanto fatto vedere sul prato di San Siro. La squadra di Simone Inzaghi, ancora con una partita in meno, aggancia momentaneamente il Napoli al secondo posto a quota 66 punti. I veneti restano al nono posto a 45, in attesa del risultato del Sassuolo.