Saurini, ex tecnico Primavera: “Occhio alla Fiorentina, chi perde punti domani rischia! Zanoli? Ringraziamo Spalletti…”

L’ex allenatore della Primavera del Napoli, Gianpaolo Saurini, è stato intervistato da tuttomercatoweb.com ed ha parlato, tra le altre cose, della lotta Scudetto e del momento degli azzurri in Serie A. Di seguito un estratto dell’intervista:

“Chi perde punti in questo turno rischia molto, tutte e tre le squadre di testa hanno partite insidiose e adesso ogni punto pesa. Fiorentina? In città ora c’è grande entusiasmo, lo stadio sarò pieno e i tifosi spingeranno i giocatori al massimo. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande gara, Italiano merita comunque i complimenti per la cavalcata che la Fiorentina sta facendo dopo anni in cui i viola non erano protagonisti.

Peserà di più l’assenza di Torreira o quella di Anguissa? “Senz’altro il primo, fulcro del gioco viola, il Napoli invece ha giocato già tante partite senza Anguissa, ha una rosa da Scudetto. Zanoli? Con Spalletti è cresciuto tanto, ora deve confermarsi dopo Bergamo. Può davvero consacrarsi nel calcio che conta…”.