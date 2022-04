Juventus, riflettori su Vlahovic: col gioco della Juve difficile che segni

Tanti i mugugni in casa Juventus per la difficoltà in zona goal dei bianconeri, con il gioco di Massimiliano Allegri che non favorisce un attaccante dalla sete di goal del calibro di Dusan Vlahovic. Botto di mercato invernale da solo non è riuscito a risolvere i problemi in attacco per i bianconeri, che stasera affronteranno il Cagliari con l’obiettivo di cancellare la sconfitta con l’Inter,

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il serbo andrebbe messo in condizione di poter cercare la porta con assiduità; basti pensare che alla Fiorentina ha realizzato 17 centri in questo campionato, una rete ogni 114 minuti, ora siamo a uno ogni 158.