Fiorentina, Nico Gonzalez: “Adesso penso solo al Napoli. Sui Mondiali e la Serie A…”

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN soffermandosi anche sull’imminente sfida contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni salienti: “In questo momento sono concentrato sul Napoli, ma non vedo l’ora di scoprire la lista dei convocati dell’Argentina per il Mondiale anche se ancora non voglio pensarci. Sto cercando di adattarmi giorno dopo giorno alla Serie A, so che non è facile perchè è un campionato molto fisico. A Firenze mi trovo molto bene, ho trovato un bel gruppo, dove c’è anche qualche sudamericano con cui sono molto amico”.