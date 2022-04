Videogames per l’Xbox One: un mondo di gaming ancora attuale

L’Xbox One ha regalato innumerevoli ore di divertimento ai videogiocatori potendo vantare un’ampia gamma di videogame: dai grandi classici a nuovi sbalorditivi titoli, i giochi per questa piattaforma hanno ancora tanto da offrire!

Dinamiche RPG e mondi da esplorare

I videogiochi RPG (role play game, ovvero gioco di ruolo) sono esperienze videoludiche baste sul muovere uno o più personaggi a cui è possibili dare diverse caratterizzazioni. Questo significa in sostanza che, con il progredire delle avventure, questi personaggi potranno diventare più forti, compiere scelte, crescere, tutto in base alle nostre decisioni. I vari RPG di casa Microsoft offrono diversi tipi di gestione del personaggio! In caso di videogiochi che uniscono l’azione al gioco di ruolo, ovvero action RPG, potremmo dover scegliere quali abilità aumentare e quali trascurare, creando personaggi che in battaglia rispecchino perfettamente il nostro stile di gioco preferito. In alcuni casi invece i nostri personaggi dovranno affrontare delle decisioni importanti, perfino difficili; queste scelte avranno conseguenze nel mondo di gioco, creando ogni volta un’esperienza diversa a seconda di cosa sceglieremo o non sceglieremo di fare. Un altro aspetto interessante di certi RPG è la creazione del personaggio, che in alcuni giochi per l’Xbox One ha dato l’opportunità ai videogiocatori di creare il proprio alter ego. Le opzioni di personalizzazione sono sempre piuttosto varie: da quelle più classiche come cambiare il taglio di capelli e il colore degli occhi, a quelle più moderne e particolari che possono variare di gioco in gioco.

Tutta questa personalizzazione del protagonista e delle sue scelte permette al videogiocatore di calarsi ancor di più nella trama, la quale è spesso ambientata in mondi ampi, affascinanti e tutti da scoprire. Questo non solo nei titoli open world, ma anche in altre tipologie di giochi che godono di una trama avvincente, passati da riscoprire con alcune intricate investigazioni e intrighi tutti da svelare. Le ambientazioni dei vari giochi offrono scenari molti diversi e sempre accurati: dai mondi fantasy importanti ad un’epoca medievale, alle avventure futuristiche da vivere nello spazio, o anche a videogiochi che permettono di esplorare scenari sottomarini a dir poco mozzafiato!

Armi in mano e sopravvivenza non assicurata

I giochi per l’Xbox One sono vari e comprendo anche molti sparatutto interessanti! Come suggerisce il nome di questa tipologia di giochi, si tratta di videogame incentrati sull’azione e l’utilizzo di armi da fuoco in diversi contesti. Sono indubbiamente tra i titoli più adrenalinici, fatti appositamente per tenere il giocatore sempre vigile e fargli vivere un’esperienza di azione costante. Spesso per enfatizzare queste dinamiche in pieno stile da film d’azione i vari titoli permettono di giocare unicamente in prima persona, lasciando così che ci si immerga ancor di più nella propria avventura.

Le armi che si possono utilizzare in questi videogame sono le più svariate: spesso si basano tanto su quelle reali quanto su alcune immaginarie ormai entrate a far parte della cultura popolare. Avremo dunque a disposizione pistole, fucili d’assalto, lanciafiamme e granate, ma anche armi a raggi laser, cannoni portatili ed esplosivi al plasma! Questo arsenale però non garantisce mai del tutto la sopravvivenza, bisognerà difatti ottimizzare le proprie capacità per riuscire a non essere sconfitti. In questi titoli il pericolo è sempre dietro l’angolo e la tensione è alta, resa magnificamente grazie anche a colonne sonore ben strutturate ed effetti audio dirompenti.

Giochi per i più piccoli

L’Xbox One ha dalla sua anche un’ampia gamma di giochi per i più piccoli, i quali potranno dunque lanciarsi in avventure divertenti studiate apposta per un pubblico molto giovane. Si tratta di titoli dai colori vivaci e dalle tematiche fiabesche, oppure d’impronta molto simile a quelle utilizzate per i più famosi cartoni animati. I personaggi hanno fattezze buffe e dialoghi spassosi, interagiscono tra loro comicamente e spesso danno vita a esperienze di gioco tutte da ridere! Ci sono poi videogame che permettono anche di costruire i propri personaggi, oppure parti del mondo di gioco, lasciando ai più piccoli la possibilità di far sbizzarrire la fantasia liberamente. Altri giochi invece si basano sul muovere dei personaggi per far vivere loro grandi avventure in mondi pieni di magia e meraviglia, con sfide da affrontare e divertenti enigmi grafici da risolvere.