SSC NAPOLI – Report allenamento 8 aprile: Osimhen in gruppo

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi 8 aprile 2022.

Ecco il comunicato che emerge dal sito ufficiale della SSC Napoli: “Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo”. Da come si evince, dunque, Osimhen ha riprova completamente la sua tabella mattutina con allenamento in gruppo, mentre continuano i lavori personalizzati per gli altri atleti.

Osimhen guiderà il Napoli, dunque, dal 1′.