Scommesse e giochi digitali nei migliori casino online

In Italia sono sempre più le persone che passano parte del proprio tempo libero scommettendo sullo sport e giocando online. Basta in effetti guardare le statistiche per notare la crescente fortuna degli operatori di betting e gambling lungo il territorio nazionale.

Giochi di casinò online

I casinò online sono ormai da anni in continuo aumento, dispongono di piattaforme sicure dove giocare a poker, roulette, blackjack e ad innumerevoli video slot colorate e divertenti, spesso disponibili nella versione gratis (free demo). I casino Live permettono di giocare dal vivo con dei croupier in carne ed ossa, provando l’esperienza del casinò tradizionale dal pc di casa o dal proprio smartphone con la versione mobile.

Scommesse online

Un tempo possibili solo in alcuni paesi come gli USA o il Regno Unito e solo in specifiche sale scommesse, oggi è possibile fare una puntata sulla propria squadra o sport preferito tramite una betting company senza muoversi da casa. I siti di scommesse propongono ai loro iscritti bonus, promozioni e spesso delle ottime quote, spesso più alte di quelle dei broker tradizionali.

Casinò e Scommesse online sono quasi sempre un connubio imprescindibile, perché? Semplice, in quanto pur avendo in comune solo le puntate in soldi si trovano spesso affiancati nei migliori casinò online. In alcuni casi persino la grafica all’interno dello stesso sito di gioco è diversa, quella della sezione scommesse più schematica e ricca di tabelle con eventi e quote. La sezione dei giochi di casinò e video slot invece è più colorata ed articolata.

Come scommettere sullo sport in assoluta sicurezza

Per chi ama scommettere in sicurezza tutti i giorni online, da mobile o live, sugli eventi sportivi e puntare i propri soldi su slot machine e giochi, di carte o da tavolo, ad esempio la roulette o il Blackjack, è importante potersi sempre concentrare sul gioco online in assolta tranquillità.

Purtroppo, non sempre le condizioni sono ideali per essere sicuri di conseguire questa meta. Il motivo è da ricercare soprattutto nella presenza di un cospicuo numero di siti che non hanno altro obiettivo che raggirare gli utenti più ingenui. Un mercato ricchissimo quello dei giochi d’azzardo in Italia, come si può leggere in questo articolo dell’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

La casistica su questa problematica è molto nutrita, migliaia di persone che si sono viste prosciugare i soldi sul deposito dopo l’apertura del conto, ancora prima di giocare. Ecco perché individuare fra tutti i migliori casino online quelli più sicuri, prima di procedere all’apertura di un conto di gioco, e ritirare bonus di benvenuto per il gioco.

Per riuscirci occorre partire da un dato di fatto: l’unica reale garanzia per i giocatori e gli scommettitori è rappresentata dal possesso di una licenza ADM AAMS in Italia. Andiamo a vedere perché, prima di pensare ad aprire un conto su un sito web e ritirare bonus per giocare con slot machine o altro.

La sicurezza passa dai permessi

Per poter operare come agenzia di scommesse sportive e gioco d’azzardo in Italia, ogni sito di gioco online deve fare una richiesta di licenza adm aams. Questa agenzia è infatti delegata da sempre a sorvegliare il corretto svolgimento di tutte le operazioni attuate sul conto di gioco in un sito di giochi online.

Chi effettua il proprio deposito per giocare su questi siti in Italia può ritagliarsi la garanzia di farlo in sicurezza. Prescindere dalla licenza di fatto espone chi intende giocare i bonus a Blackjack, fare free spin con slot machine o alla roulette, a grandi rischi.

Per chi scommette sugli eventi sportivi, è importante il controllo delle recensione del sito di gioco scelto prima di scommettere sullo sport.

Quali sono gli altri fattori da privilegiare per trovare i migliori casinò online?

Una volta scelto un casino con licenza adm aams in Italia, si può passare alla seconda fase della ricerca relativa ai migliori casinò online presenti in Italia che permettono anche le scommesse sportive. Le condizioni da privilegiare, prima di operare il proprio deposito su un sito e iniziare il gioco coi bonus ricevuti, sono le seguenti:

il numero di bonus di benvenuto gratis offerti in fase di registrazione ai giocatori dal sito, ad esempio free spin (giri gratis) sulle slot machine o alla roulette, oppure sulle scommesse. Ogni sito web ha una propria politica a tal proposito, ma sui siti di betting e gambling l'offerta di bonus free, ovvero gratis, avviene praticamente tutti i giorni;

il palinsesto proposto ad ogni visita dal sito. I migliori casinò online sono spesso impegnati anche nell'offerta di scommesse sportive, oltre a vantare una libreria di giochi, anche live e mobile, notevole. Slot machine, giochi di carte (Blackjack e Poker in particolare) o da tavolo (Roulette;

i metodi di deposito e prelievo sul conto proposti ai giocatori. Tutti i migliori casino online dovrebbero sempre permettere il pagamento con PayPal, Neteller, Skrill, carte di credito Visa e Mastercard, bonifici bancari e altro. Meglio assicurarsi preventivamente su questa questione, direttamente sui siti selezionati nella propria ricerca, per agevolare le proprie operazioni di pagamento nel corso dei giorni;

gli standard di sicurezza garantiti dal sito. Non solo il gioco, anche mobile, ma anche i soldi in deposito e i dati sensibili rilasciati devono restare al riparo tutti i giorni da ogni tipo di rischio. Il miglior casino online è solito puntare su software crittografici per conseguire l'obiettivo;

la presenza di opinioni positive online. La recensione dei migliori casinò online non può prescindere da un aspetto come i pareri dei clienti.

L’importanza del gioco responsabile

Il gioco e le scommesse, anche live o mobile, sui siti casino online deve sempre essere all’insegna della sicurezza in Italia, tutti i giorni. Giocare a BlackJack o alla roulette e fare free spin sulle slot machine, comporta notevoli rischi per i giocatori. In particolare, quelli di comportamenti compulsivi, tali da sfociare nella ludopatia.

Oltre a pensare ad aspetti come licenza, bonus di benvenuto dopo la registrazione, software di gioco, metodi di pagamento, numero di giochi disponibili, occorre essere sicuri che i migliori casinò online rispettino le condizioni del gioco responsabile, mettendo al riparo chi visita il sito da pericoli finanziari e sociali elevatissimi. Il rischio, altrimenti, è non solo di perdere i soldi in deposito, ma anche di ritrovarsi isolati dal resto della società.