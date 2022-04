Rai, parla Perillo: “Il Napoli è al top anche senza Osimhen”

Il vicedirettore del Tg Rai Antonello Perillo ha parlato in diretta su Radio Punto Nuovo, evidenziando tutti i punti di forza del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha avuto una grande notizia dagli esami di Osimhen anche se può farcela senza il suo attaccante, domenica lo hanno fatto vedere. Per lo scudetto non bisogna guardare le altre, vincere aiuta ad alimentare la motivazione, nonostante il blasone delle milanesi. Il livello del campionato non si è abbassato, ad esempio la Fiorentina può essere un cliente scomodo per Spalletti, ci vorrà attenzione”.