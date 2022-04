CorrMezz – All’andata Osimhen fu un fattore contro la difesa viola

Victor Osimhen è pronto a fare male alla Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui nella partita di andata tra le due squadre fu il nigeriano a mettere in serio pericolo la retroguardia viola con il suo spirito combattivo. Furono in due, i difensori centrali di Italiano, ad avere difficoltà nel marcare il numero 9 del Napoli. Il gioco dei viola non è cambiato e l’ex Lille potrebbe essere un fattore anche domenica nel match di scena al Diego Armando Maradona.