Repubblica – Probabilmente Osimhen sarà a disposizione di Spalletti domenica, ma forse il Napoli non vuole correre rischi

Ieri durante gli allenamenti Victor Osimhen, attaccante del Napoli, a causa di un risentimento muscolare, ha dovuto interrompere la seduta. Questa mattina il nigeriano ha svolto i dovuti controlli, i quali hanno dato esito negativo: dunque, non si tratta di una lesione e Osimhen sarà convocato da Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina domenica pomeriggio. Nonostante ciò, secondo quanto riportato su Repubblica, l’allenatore degli azzurri potrebbe decidere di non correre questo rischio e lasciarlo in panchina per non aggravare le sue condizioni. Questo è ciò che si può leggere nell’editoriale del quotidiano:

“Aumentano dunque le possibilità che il numero 9 azzurro possa essere a disposizione già per la sfida di domenica allo stadio Maradona contro la Fiorentina. Ci sono ancora infatti due giorni di tempo e già domani il bomber potrebbe riaggregarsi al gruppo. Il Napoli non vuole correre rischi e dunque il recupero di Oshimen non sarà affrettato. Non è escluso che l’attaccante nigeriano possa essere utilizzato part time contro la Fiorentina”.